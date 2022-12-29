Беспокойство латвийцев: нужна ли Прибалтика России

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29 декабря 2022, 16:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Все чаще и чаще в публичном пространстве Латвии можно услышать вопрос – «Какая вероятность прихода России в Латвию? И как обороняться будем?»

Эти вопросы реально обсуждают по-государственному ТВ Латвии.

Отвечают, высказывают свои предположения и представители Национальных вооруженных сил Латвии, и военные репортеры…

«Если такой сценарий произойдет, то сопротивление будет, сомнений нет. К тому же, мы могли бы рассчитывать на помощь украинцев. С одной стороны, есть много разных свидетельств, что Россия не нападет на Латвию. С другой стороны, по-прежнему неясно, почему немцы не могут разместить постоянную бригаду в Латвии – они явятся, когда потребуется. Президент Финляндии Саули Нинисте только что в Латвии сказал – «Кроме общего зонтика, каждому государству НАТО надо думать также о своих оборонных возможностях», - заявил военный латвийский репортер Атис Климовичс латышским СМИ.

Майор НВС Латвии Янис Слайдиньш высказал свое мнение по данному вопросы:

«Вести боевые действия в Латвии будет непросто. Если вспомнить Вторую мировую войну, то было не так уж и просто. Сегодня дорожная сеть намного шире, но нельзя сказать, что Латвия была бы легким районом действий. Нет. Самые маневренные коридоры – Псковское, Даугавпилское, Резекненское шоссе – соединение России и Латвии, и разместить в стране большую группировку войск было бы затруднительно».

Это хорошо, что в Латвии начали вспоминать ВОВ, а главное – ее итог!