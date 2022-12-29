Новогодние праздники в Латвии: как это было и что осталось от прошлого

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

29 декабря 2022, 15:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В последнее время мои знакомые стали задавать вопрос – «Помнишь, как мы встречали Новый Год лет так 35-40 обратно?» Помню, конечно, но многое уже уходит из памяти – время.

Но этот вопрос так и застрял у меня в голове. Более того, в последние предновогодние дни, возникают различные ситуации, которые возвращают и возвращают меня в то далекое, но прекрасное время, когда были живы мои родители, когда не было «делений» на русских и латышей, когда в воздухе витала радость, а надежда на будущее – не призрачная мечта…

Сегодня в Латвии многие латыши с обидой вспоминают те далекие времена… Почему? Расскажу на примере.

Совсем недавно я посетила одно мероприятие – большинство латышей. И первый тост был за то, что «сегодня мы можем отмечать открыто Рождество в Латвии». Я немного была удивлена, а разве лет 35-40 назад Рождество было запрещено в Латвии? Этот вопрос я и задала.

На меня посмотрели с нескрываемой неприязнью – «Конечно! Нам было запрещено отмечать католическое Рождество в СССР, да и на праздничную службу мы ходили тайком!»

Простите, но я родилась в ЛССР и уже была в сознательном возрасте для того, чтобы помнить. Как это запрещали праздновать католическое Рождество? А православное не запрещали? Оказывается, по мнению латышских гостей, православное Рождество можно было отмечать открыто! Вот тут я и дар речи потеряла! Я хорошо помню, что религиозные праздники в ЛССР не особо культивировались, и выходных дней не было, как сегодня, но это касалось не только католического и православного Рождества, но и Пасхи. Но я прекрасно помню, как в латышских школах отмечали Рождество. Конечно, не с танцами и с «бубнами», но отмечали! Я очень хорошо помню, как мамины коллеги-латыши устраивали небольшое чаепитие с рождественским кренделем в клинике, и одаривали друг друга милыми пустяками. Я прекрасно помню, потому как около моего отчего дома находилась базилика, и на рождественскую или пасхальную службы собиралось много людей, и никто не прятался. Я думаю, что даже не стоит говорить, что дома отмечали Рождество за праздничным столом!

Так кто же запрещал? Разве латвийское КГБ преследовало католиков, которые встречали Рождество? Я не нашла в библиотечных архивах Латвии ни одного случая, когда латышей-католиков арестовывали за «недозволенный» праздник!

Я задала вопрос – «Что значит запрет на Рождество? Никто из вас не отмечал его в СССР?»

Знаете, а мне так и не смогли ответить на этот вопрос! Отмечали!

Тогда в чем проблема? Видимо, в выходном дне и поздравлении президента Латвии.

Почему сегодня так «уничтожают» прошлое? Почему, то хорошее, что было пытаются стереть из памяти?

Я знаю только одно – кто не хочет помнить свое прошлое, тот вынужден будет пережить его снова.

Но, более всего, меня удивляет другое – Рождество, Новый Год – не только количество выпитых бокалов шампанского, и даже не елка, которая стоит и блестит, а люди, общение, память. Возможно, уже нет в живых близких людей, которые были рядом с теми, кто сегодня все отвергает, но они же дарили свое тепло, улыбки, нежность – как можно перечеркнуть это?

Сегодня Рига украшена. Красивая Рига, но холодная.