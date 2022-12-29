Рогозин перенес операцию и опубликовал первое фото после извлечения осколка

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29 декабря 2022, 15:53 Источник: Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин, фото: vk.com/rogozin_do

Дмитрий Рогозин, руководитель группы военных советников "Царские волки", получивший ранение в Донецке 21 декабря, перенес операцию по извлечению осколка. Операция прошла успешно.

В четверг утром он опубликовал первое фото после операции и подписал снимок: "Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем - хорошего и плодотворного дня!"

Рогозин был ранен во время обстрела гостиницы на окраине Донецка. В результате обстрела погибли два человека. Несколько человек пострадали, в том числе председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Рогозина сначала госпитализировали в Ростов-на-Дону, потом перевезли в госпиталь в московский регион.

Ранее Рогозин писал, что СБУ взяла на себя ответственность за этот теракт с артналетом на гостиницу. "Я хочу сказать, что в долгу не останусь. За товарищей моих они ответят", - отметил он.