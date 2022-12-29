Индекс яиц, борща и банана: как, согласно индикаторам, изменилась наша жизнь в этом году

Аргументы Недели → Общество 13+

29 декабря 2022, 15:37 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kp.ru

Год подходит к завершению, и экономисты рассказывают о его итогах. Как выяснилось, результаты получились довольно странными, согласно всевозможным индикаторам. Эксперты предлагают нам порассуждать, в чём наша жизнь стала, собственно говоря, хуже, и в чём намного улучшилась. Если судить по официальным статистикам, то данные Росстата говорят, что индекс потребительских цен в РФ составил 12.35%. То есть, именно на этот процент цены выросли за год. Хотя в целом, этот показатель довольно абстрактный.

Далее перейдём к конкретике. Как получилось с ценами на санитарно-гигиенические товары? Чтобы это узнать, нужно взять данные Росстата по базовым принадлежностям для гигиены и высчитать средний рост цен. В этом случае выходит 36%. Росстат посчитал и индекс традиционного новогоднего салата оливье. За год это дело выросло в цене в среднем на 8.53%. Рост цен на оливье отстал от официальной инфляции из-за богатого урожая нынешнего года.

Есть ещё индекс Бигмака. Данный индекс используется для сравнения покупательской способности разных валют. Но в этом году британский журнал The Economist не стал рассчитывать его для России. Ведь «Макдоналдс» ушёл, и бигмак теперь не купить. Но аналитики нашли способ рассчитать этот индикатор. В прошлом году при жизни в РФ «Макдоналдса» бигмак стоил 169 рублей. В сети «Вкусно и точка» аналог ещё не придумали. Пока же в импортозамещенном меню больше всего похож на бигмак бургер «Двойной гранд». Цена его составляет 253 рубля. Поэтому наш «индекс бигмака» - это +49.7%.

В России существует ещё один индекс, известный под именем «индекс борща без мяса». Экономисты утверждают, что в этом случае можно радоваться. Цены на «борщевой набор» спустились с небес на землю. Его индикатор составил отметку в -28.4%. Правда говядина с начала года подорожала более чем на 15%. Посему спасительный вариант – делать борщ без мяса. Индекс с яйцами составил оптимистичную отметку в -5.2%, индекс банана – наоборот +22.9%, а в случае с гречкой – снова -5.4%.