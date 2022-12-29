Платёжная система UnionPay ввела ограничения на снятие наличных за границей с карт российских банков

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29 декабря 2022, 15:15

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Китайская платежная система UnionPay ввела лимиты на снятие наличных за границей с карт, которые выпущены российскими банками. После введения ограничений держатели UnionPay не смогут снять более 50 тысяч юаней в день (517 тысяч рублей или 7,2 тысячи долларов по курсу ЦБ на 29 декабря) и более 500 тысяч юаней в год или эквивалент в другой валюте.

Источник РБК в одном из крупных банков рассказал, что это касается всех российских эмитентов карт Union Pay.

Банк «Приморье» в четверг, 29 декабря, проинформировал, что «платежная система UnionPay ввела ограничения для всех российских банков на снятие наличных за пределами РФ».

В банке рекомендуют «при необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка».