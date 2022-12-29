Володин внес в Госдуму проект о социальной поддержке для супругов военных, погибших при исполнении

Аргументы Недели → Общество 13+

29 декабря 2022, 14:31 Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Государственную думу поступил проект о мерах социальной поддержки для супругов военных, которые погибли при исполнении. Во главе внесения законопроекта стоял спикер палаты Вячеслав Володин. Такую информацию передает пресс-служба ГД.

Поправки могут быть добавлены в закон «О ветеранах». В случае их принятия всем супругам погибших военнослужащих будут предоставлены «максимальные меры социальной поддержки».

По словам Володина, это долг перед семьями офицеров и солдатов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что реакция на проблемы, появляющиеся в процессе проведения частичной мобилизации, была оперативной и действенной.