Правительство Украины хочет ввести новый налог, за счет которого будет финансироваться ВСУ

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29 декабря 2022, 05:01 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Ukraine Presidential Press Servi / https://www.globallookpress.com

Украинское правительство рассматривает возможность введения нового налога в целях финансирования своих Вооруженных сил. Об этом сообщает издание ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на слова заместителя руководителя офиса президента Украины Ростислава Шурмы.

Как уточняет чиновник, Киев желает того, чтобы не только граждане платили налоги, но и бизнес. По его словам, в настоящее время все военные расходы из бюджета страны финансируются исключительно за счет украинских налогоплательщиков.

Шурма также отметил, что украинскими властями будет рассмотрен вариант специального налога на армию, добавив, что в настоящее время прорабатывается его формула.