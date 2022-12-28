«Пермского стрелка» приговорили к пожизненному заключению

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28 декабря 2022, 21:15 Александр Крохмаль, Журналист

Как стало известно, несмотря на раскаяние в содеянном, «пермского стрелка» Тимура Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению. Суд установил: в сентябре 2021 года Бекмансуров открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором проходил обучение. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Сам стрелок при задержании получил ранение, позже ему ампутировали ногу.

Пожизненный срок для бывшего студента запрашивали в прокуратуре. Выступая с последним словом, Тимур заявил, что в преступлении раскаялся. Он пообещал возмещать ущерб жертвам из собственной пенсии по инвалидности и просил не назначать ему максимально строгое наказание. Тем не менее, высшие представители власти решили иначе.