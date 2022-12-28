Чем может закончиться латвийский суд для телеканала «Дождь»*

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

28 декабря 2022, 20:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

То, что телеканал «Дождь»* (иноагент в РФ) в Латвии прекратил свое вещание, согласно указанию Национального совета страны по электронным СМИ – знают многие. И то, что иноагент в России «Дождь»* собирается опротестовать данное решение – известно. А вот чем может закончиться латвийский суд для телеканала – спорный вопрос…

Латвийские СМИ разузнали, что телеканал с помощью местного адвоката будет бороться за отмену вердикта, но есть нюанс…

В решении Национального совета Латвии по электронным СМИ сказано:

«Данное решение можно обжаловать в течении одного месяца со дня его вступления в судебном доме суда Административного района Риги. Совет определяет, что в соответствии с 10 пунктом четвертой части 185-й статьи административно-процессуального закона обжалование этого решения не останавливает его действия».

Иными словами, телеканал «Дождь»* не сможет вещать в Латвии…

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось к серьезному источнику в Латвии, чтобы узнать судьбу телеканала…

«Вы серьезно думаете, что «Дождь»* продолжит свою работу в Латвии? Называйте его как хотите – оппозиционный или еще слова найдите, но он вещает не в интересах Латвии, да и репутация у него сомнительная – слишком долго его «покрывали» первые люди РФ… Это уже не секрет. Пусть судятся. Этот канал не такой уж смотрибельный в Латвии – не стал таким… А вещания на русском в Латвии хватает…»

Сложно не поверить источнику – зная, как упорны власти Латвии в своем решении, то телеканалу «Дождь»* (иноагент в РФ) придется постараться…

А насчет рейтинга в Латвии… Известное исследовательское агентство Kantar оповестило жителей страны, что телеканал «Дождь»* не входит даже в три десятка наиболее смотрибельных по ЛР, а в колонку – «прочие»…