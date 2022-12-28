Эксперт Ульянов о запрете ввоза зарубежных ноутбуков: «Запрет не совсем разумен»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 декабря 2022, 20:00 Антон Николаев,

Владимир Ульянов считает, что инициатива запрета на ввоз в Россию зарубежных ноутбуков - неоднозначна. По его мнению, для производства российских ноутбуков нужны будут западные компоненты. Об этом Ульянов сказал изданию «Аргументы недели».

«Мое отношение к этой инициативе неоднозначное. Даже если мы вообразим, что хотим только чисто российские ноутбуки, то мы будем их собирать здесь из иностранных компонентов. Смысл этого импортозамещения сильно теряется. Зависимость все равно остается - от поставки изделий, до сборки. Если мы сговорим о мощном цифровом суверенитете, то, конечно же, вся производственная база должна быть российской. Своего производства даже не полного цикла, а компонентов, которые используются при сборке ноутбуков, нам нечем заместить. Тех процессоров, которые производятся в России, крайне мало. Если инициативу по замещению я горячо приветствую, то запреты - не совсем разумны».

Ранее, по данным издания «Коммерсантъ», стало известно, что правительство обсуждает возможность запретить ввоз в Россиюкомпьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей.