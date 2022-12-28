Комиссия Сейма Латвии по этике возбудила дело на депутата Нацблока

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28 декабря 2022, 19:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Комиссия Сейма Латвии по мандатам и этике решила возбудить дело о нарушении Кодекса этики за высказывания депутата от Нацблокай Александра Кирштейнса.

Депутат от Нацблока Александр Кирштейес за словом уж точно в карман не полезет, и выбирать выражения не станет. Неоднократно, г-н Кирштейнс, несмотря на свой официальный государственный статус, публично оскорблял русскоязычных Латвии – «вам следует говорить потише, чтобы своим русским не травмировать латышей», «русского языка нет в природе», «железная проволока и вышка с автоматчиком – удел для русских Латвии»…

И все г-ну депутату сходило с рук! На все жалобы был ответ – демократия!

Наступил момент, когда не проскочило – на очередном заседании депутат Кирштейнс позволил себе назвать евреев – «ж…», представителей ЛГБТ – «п…», афроамериканцев – «н…»…

Тут уж не стерпели и коллеги депутата Сейма – обратились в Комиссию по мандатам и этике, которая возбудила дело по 7 пункту Кодекса этики депутатов Сейма, в котором говорится, что депутат в публичных высказываниях должен избегать слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными для окружающих.

Дело будет рассмотрено 11 января.