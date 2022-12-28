Что думают латвийцы о советах не путешествовать в Россию и Беларусь

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28 декабря 2022, 19:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Новогодние праздники для многих людей – отдых, увлекательные поездки, веселье и, конечно, надежда на позитивные перемены. К сожалению, официальная политика Латвии диктует иное – в Россию и Беларусь не стоит путешествовать, потому как есть случаи «вербовки» латвийцев. Об этом предупреждает служба безопасности Латвии.

Весной этого года латвийская полиция опубликовала информацию о розыске пропавших двух женщин, которые являются жителями страны – отправились в Беларусь и не вернулись… Эту информацию подтвердила и пресс-служба МИД Латвии. В итоге, одна дама вернулась в Латвию, а другую задержали в она оказалась в белорусской тюрьме. Консульство Латвии в Витебске оказывает ей индивидуальную помощь в пределах возможностей. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.

Почему латвийка была задержана в Беларуси?

По информации белорусских СМИ, женщина занималась вербовкой солдат – собирала данные и создавала компрометирующие ситуации.

Совершенно понятно, что служба государственной безопасности Латвии знает об этой истории, и предупреждает жителей Латвии, что Россия и ее ближайший союзник Беларусь давно проводят «различные провокации против членов НАТО, в том числе Латвии, и ее жителей».

Какая же цель подобных провокаций у РФ и Беларуси?

На этот вопрос СГД Латвии дает пояснение – «дискредитация стран-участниц НАТО и их жителей». Служба безопасности Латвии настоятельно, особенно в праздники, рекомендует не посещать Россию и Беларусь.

Что же по этому поводу думают сами жители Латвии? Мнения латвийцев из официальных СМИ ЛР:

«Нет, я не понимаю! Вы же забор вдоль границы поставили? Получается, напрасно наши деньги угробили? Ну, а если серьезно – разговоры СГД – эта болтовня любых «особистов» мира. Они и созданы больше для того, особенно в малозначительных странах, как наша Латвия, чтобы поддерживать миф о каких-то угрозах и вдалбливать «хуторянам» страх, доить с их налогов бабло в нужный карман. Их главная цель – заткнуть рты людям, которые имеют другое мнение, тем самым попирать основы демократии и свободы слова, вызывать к себе и стращать политиков, которые посмели сказать иное. На что они больше способны? Если уж спецам из России или Беларуси что-то от нас и нужно, например, «патенты на производство шпрот, хранение двух переданных Данией ржавых БМП, где наши чинуши зарыли банки с сомнительными деньгами, или другие важные секреты Латвии» - уверен, что они это знают и наша СГБ им тут точно ничем не помешает!»

«А, что же хотели? Чего только срывание белорусского флага и снос памятника Освободителям стоят. Часами можно перечислять!»

«Зачем это России или Беларуси? Нацпатриоты Латвии сами весьма успешно, прошу заметить, загоняете себя в могилу и в долги. Про могилу я говорю в прямом смысле – латыши вырождаются! Вас скоро не будет! Смертность никто не отменял, относительно рождаемости!»

«Ни в Беларуси, ни в России мэры флаги Латвии не снимают, потому как адекватные! Никто в России и Беларуси не щеголяет в людоедских носочках – «русские – вон из страны». Ни в Беларуси, ни в России никто памятники не сносит! Ни в России, ни в Беларуси никто языки не запрещает! Где провокации? Обгадились, нацпатриоты! Что такие «патриоты» Латвии могут сделать? Скажу – «мы едим, бдим и за соседом следим!» Срамота!»

«Интересный факт – самая большая община латышей в России – Красноярский край. Около 30 тысяч граждан РФ имеют национальность – латыш. И это их желание. И я не знаю случая, чтобы кто-то из этих 30 тысяч был ущемлен в Сибири. И никто в Латвию не собирается!»

«Конечно, Россия и Беларусь у них «виновата»! Как за продуктами в Беларусь – бегом! Чем провоцирует нас Беларусь? Понимаю! Дешевыми продуктами провоцирует оголодавших латышей!»

«Что вы рассуждаете! От ненависти у нациков и не такие «побочки» бывают! Это цветочки!»

Напоминаю, что данные мнения латвийцев официально опубликованы в местных СМИ, например, портал DELFI.