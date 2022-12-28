Кролики или котики? Будут ли салюты? Чем заменят корпоративы? Этот Новый год будет особенным

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28 декабря 2022, 15:39 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Символ наступающего года – черный водяной кролик. Или кот. Причем, выбирая сувениры для подарка, судя по данным маркетплейсов, люди предпочитают именно котиков. Котики - это все-таки святое.

Особым спросом сейчас пользуются ёлочные игрушки. По данным «Авито», в этом году их покупали на 68% чаще, чем в 2021-м. В среднем россияне выкладывают за игрушки по 1.5 тысячи рублей. Однако непростая экономическая ситуация свой отпечаток всё же наложила. На 8% вырос спрос на мишуру, считающуюся самым дешёвым новогодним украшением. Её можно приобрести по цене от 50 рублей. Также по сравнению с прошлым годом подскочили продажи рождественских венков (+82%) и украшений в виде снежинок (+140%). А ещё с ноября по начало декабря 2022 года выросли на 21% (по сравнению с прошлым годом) продажи искусственных елочек. Число покупок живых елей тоже увеличилось – на 17%. Люди стараются компенсировать отсутствие путешествий и других развлечений домашними вечеринками.

Тем временем спрос на салюты, фейерверки и петарды «схлопнулся». Падение продаж разной пиротехники по сравнению с 2021 годом – более чем на 40%. Поэтому наступающие праздники могут пройти куда тише и спокойнее, чем все предыдущие.

По поводу корпоративов и фуршетов ситуация следующая. По данным опросов из СМИ, 80% российских компаний не будут устраивать в этом году никаких корпоративов. При этом, падения спроса и предложения на рынке организации мероприятий не наблюдается. Одна из причин кроется в том, что новогодние мероприятия в этот раз многие компании будут проводить в совершенно новом формате. Как говорят эксперты, теперь это будет похоже не на гулянку, а на своего рода тимбилдинг (мероприятия на укрепление командного духа).

Не отменялись и приходы Дедов Морозов, причём вместе со Снегурками. По данным онлайн-сервиса «Профи», средняя стоимость заказа снежных волшебников и их спутниц выросла до 6753 рублей против 5040 в 2021 году. Цены выросли из-за высокого спроса. Что до приглашения артистов «большой элиты» на корпоративы, то их зовут уже не так часто, как раньше. Сейчас на них упал спрос. Это связано и с отменой больших корпоративов, и с тем, что компании стараются сэкономить средства.