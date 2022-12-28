«Там есть кому меня убить»: Анатолий Вассерман объяснил, почему не возвращается на Украину

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28 декабря 2022, 13:48 Источник: starhit.ru

Anatoly Wasserman Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман объяснил, почему не может поехать на Украину. Эрудит родом из Одессы, но уже практически 30 лет живёт в России. По его словам, он хотел бы вернуться на родину, но для него это пока опасно.

«Почему не возвращаюсь туда? Потому что там есть кому меня убить. В этой стране убили уже очень многих говорящих правду. В первый раз мне угрожали еще в 1993 году. Знаю, кто хотел меня убить», — сообщил Вассерман.

Ранее сообщалось, что Отар Кушанашвили заступился за певца Валерия Меладзе и юмориста Максима Галкина (признан иноагентом по решению Минюста). По мнению ведущего, происходит абсурд вокруг людей, которые решили уехать из страны. Журналист считает, что оба артиста не заслуживают травли в свой адрес.