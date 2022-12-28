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Песков: Сербия - суверенное государство, не нужно искать деструктивное влияние России

, 13:46 Источник: РИА Новости

Песков: Сербия - суверенное государство, не нужно искать деструктивное влияние России
Kremlin Pool/Global Look Press

Сербия - суверенная страна, которая в любом случае будет защищать права и интересы своих граждан. Не нужно искать деструктивное влияние России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

По его словам, жесткая реакция на нарушение прав - естественная реакция государства. Песков также отметил, что у России с Сербией очень тесные союзнические отношения. 

Ранее официальный представитель Кремля призвал уважительно относиться к решению государственного совета Татарстана в вопросе переименования должности президента республики.

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