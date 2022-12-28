Володин: МРОТ повысится с 1 января 2023 года, что повлечет рост социальных пособий

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28 декабря 2022, 10:57

В. Володин, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в среду, 28 декабря, напомнил, что с 1 января 2023 года в России повысятся минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.

По словам руководителя нижней палаты российского парламента, повышения МТОР приведет к росту социальных пособий.

Володин подчеркнул, что все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены.

Спикер Госдумы также рассказал, что будут действовать единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из материнского капитала вне зависимости от количества детей.

Володин указал, что создание Социального фонда упростит получение пособий, выплаты будут назначаться автоматически или по одному заявлению.