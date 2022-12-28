Адвокат Трунов сообщил, что семьи мобилизованных получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и хранение сперматозоидов

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28 декабря 2022, 10:31

Nikolay Gyngazov/Globallookpress.com

Президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов сообщил о том, что семьи мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и хранение половых клеток (сперматозоидов) в криобанке.

По данным информагентства ТАСС, Трунов направлял соответствующее обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Юрист сообщил, что по итогам его обращения Министерство здравоохранения РФ определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению биоматериалов мобилизованных граждан на 2022–2024 годы. Трунов указал, что последующее бесплатное использование биоматериала будет определяться согласно закону при наличии показаний в рамках ОМС.

Адвокатская организация уже планирует обратиться за этой льготой для нескольких пар, где мужчин призвали на СВО по мобилизации.