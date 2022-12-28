Камчатскому военному дали год и восемь месяцев за отказ отправиться в зону СВО

Военнослужащему с Камчатки дали срок размером год и восемь месяцев из-за его отказа отправиться в зону СВО. Приговор был обжалован в апелляционном порядке в Тихоокеанском флотском военном суде. Такую информацию публикуют РИА Новости.
Шестого октября текущего года мужчина заявил об отказе от службы в зоне проведения специальной военной операции.
Приговор суд вынес четырнадцатого декабря.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о том, что проведение частичной мобилизации в России выявило ряд конкретных проблем, которые связаны с нуждой в модернизации военных комиссариатов.