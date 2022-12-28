Российские синоптики предупредили, что сразу в нескольких ключевых регионах страны произойдет кардинальное изменение погоды

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28 декабря 2022, 03:07 Источник: Агентство Бизнес Новостей

Konstantin Kokoshkin / https://www.globallookpress.com

Сразу в нескольких ключевых регионах Российской Федерации с 29 декабря 2022 года произойдет кардинальное изменение погодных условий. Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на прогнозы российских синоптиков.

Согласно словам экспертов, на северо-западе страны, незадолго до Нового года, будет наблюдаться выпадение большого количества осадков. Как уточняется, в Санкт-Петербурге с 29 декабря будет идти снег, а температура опустится до минуса двух градусов. При этом, уже 30 декабря в городе резко потеплеет и столбики термометров поднимутся до плюса двух градусов, но в сопровождении с дождем вперемешку с мокрым снегом.

Также отмечается, что в центральной части России, включая Москву, осадки будут наблюдаться с 29 декабря по 6 января. Но уже 7 января в Рождество день будет безоблачным.