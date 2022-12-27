Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич: Санкции против России должны оставаться

Санкции против России должны оставаться в силе и после деоккупации Украины. Такое мнение высказал официально глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.
По мнению главы МИД г-на Ринкевича, Россия должна признать суверенитет Украины и, конечно, выплатить все расходы, которые связаны с военными действиями.
«Латвия вместе с партнерами должна продолжить работать над координацией санкций. Латвия продолжит увеличивать санкционное давление, потому что санкции – один из важнейших инструментов, которые ограничивают возможности России. Латвия выступает за то, чтобы на уровне ЕС было принято решение пустить замороженные российские средства на восстановление Украины», - заявил официально глава МИД Латвии.
Это и есть официальная позиция Латвии в отношении РФ.