Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич: Санкции против России должны оставаться

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

27 декабря 2022, 20:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Санкции против России должны оставаться в силе и после деоккупации Украины. Такое мнение высказал официально глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

По мнению главы МИД г-на Ринкевича, Россия должна признать суверенитет Украины и, конечно, выплатить все расходы, которые связаны с военными действиями.

«Латвия вместе с партнерами должна продолжить работать над координацией санкций. Латвия продолжит увеличивать санкционное давление, потому что санкции – один из важнейших инструментов, которые ограничивают возможности России. Латвия выступает за то, чтобы на уровне ЕС было принято решение пустить замороженные российские средства на восстановление Украины», - заявил официально глава МИД Латвии.

Это и есть официальная позиция Латвии в отношении РФ.