Депутат Ревенко: главным направлением в российском спорте в следующем году останется защита и отстаивание прав спортсменов

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27 декабря 2022, 19:27 Источник: Подмосковье сегодня

Елена Исинбаева / Pravda Komsomolskaya / https://www.globallookpress.com

Основным направлением в российском спорте на 2023 год останется защита и отстаивание прав попавших под санкции спортсменов. Об этом во время беседы с корреспондентом «Подмосковья сегодня» рассказал депутат Государственной Думы Евгений Ревенко.

Подводя итоги по развитию спорта в России в 2022 году, парламентарий отметил, что весь уходящий год самой главной задачей в повестке дня стояла защита российских спортсменов, которые попали под «очень жесткие санкции после начала специальной военной операции». Как добавил политик, в следующем году данная задача продолжит быть основной.

Ревенко также отметил, что западные санкции против наших атлетов несправедливы, так как эти ограничения политически мотивированы. Он заверил, что в следующем году работа по допуску российских спортсменов до международных соревнований продолжится.