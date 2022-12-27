Певица Чичерина в канун Нового года подарила снайперу из Новосибирска, находящемуся в зоне СВО, свою гитару с «боевым прошлым»

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27 декабря 2022, 15:55 Источник: Телеграм-канал "Абзац"

Фото: t.me/julia_chicherina/

Юлия Чичерина в канун Нового года подарила свою гитару снайперу из Новосибирска с позывным «Ростов», который находится сейчас в зоне спецоперации. Телеграм-канал «Абзац» разместил видео, на котором мужчине вручают подарок от певицы.

Как пишет канал, «Ростов» приехал в Донецк добровольцем из Новосибирска и вступил в ряды Народной милиции ДНР. Он давно играет на гитаре и мечтал, чтобы в зоне спецоперации у него был свой инструмент. Чичерина исполнила его мечту.

По ее словам, она подарила ему не просто гитару, а инструмент с «боевым прошлым».

«Гитару зовут Фёдор. С 17 года он в строю, воевал в Донбассе. Тяжелая артиллерия. Побывал в очень жестких всяческих местах. Повидал многое», – рассказала певица.

Ранее сообщалось, что во вторник, 27 декабря, ВСУ 25 раз за сутки обстреляли 7 населенных пунктов ДНР.