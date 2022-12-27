Певица Чичерина в канун Нового года подарила снайперу из Новосибирска, находящемуся в зоне СВО, свою гитару с «боевым прошлым»

Юлия Чичерина в канун Нового года подарила свою гитару снайперу из Новосибирска с позывным «Ростов», который находится сейчас в зоне спецоперации. Телеграм-канал «Абзац» разместил видео, на котором мужчине вручают подарок от певицы.
Как пишет канал, «Ростов» приехал в Донецк добровольцем из Новосибирска и вступил в ряды Народной милиции ДНР. Он давно играет на гитаре и мечтал, чтобы в зоне спецоперации у него был свой инструмент. Чичерина исполнила его мечту.
По ее словам, она подарила ему не просто гитару, а инструмент с «боевым прошлым».
«Гитару зовут Фёдор. С 17 года он в строю, воевал в Донбассе. Тяжелая артиллерия. Побывал в очень жестких всяческих местах. Повидал многое», – рассказала певица.
Ранее сообщалось, что во вторник, 27 декабря, ВСУ 25 раз за сутки обстреляли 7 населенных пунктов ДНР.