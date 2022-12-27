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Эксперт Вадим Дробиз: Дефицита алкогольной продукции на Новый год не будет

, 14:42 Источник: Радио Sputnik

В интервью радио Sputnik директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «Цифра» Вадим Дробиз отметил, что сложности с логистикой сейчас ограничили поставки в Россию некоторых видов импортного алкоголя.

Эксперт заявил, что никакого дефицита алкогольной продукции на Новый год не будет.

Причин для этого несколько: импортозамещение, параллельный импорт, Duty free и запасы товара на складах.

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