Эксперт Вадим Дробиз: Дефицита алкогольной продукции на Новый год не будет

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27 декабря 2022, 14:42 Источник: Радио Sputnik

В интервью радио Sputnik директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «Цифра» Вадим Дробиз отметил, что сложности с логистикой сейчас ограничили поставки в Россию некоторых видов импортного алкоголя.



Эксперт заявил, что никакого дефицита алкогольной продукции на Новый год не будет.



Причин для этого несколько: импортозамещение, параллельный импорт, Duty free и запасы товара на складах.



