Журналист Шахназаров заявил, что не стоит ждать от Познера каких-либо высказываний по поводу СВО

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27 декабря 2022, 14:19 Источник: starhit.ru

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

После начала спецоперации многие артисты и деятели культуры высказали свое отношение по этому поводу. Журналист Владимир Познер всё ещё молчит. Более того, он перестал общаться с прессой и вести свои шоу.

Многие поклонники отчаянно ждут, что скажет легендарный ведущий. Однако эту идею стоит забыть, рекомендовал журналист Михаил Шахназаров. По его словам, у Владимира Познера есть три паспорта, он не будет устраивать себе проблемы. При этом он в целом нелестно высказался о ведущем.

«Когда человек начинает выступать в роли ментора, начинает учить всю страну, навязывать свое мнение, то кроме чувства раздражения, у меня это вызывать ничего не может. Знаете, есть моменты, когда пора уходить — из-за возраста. Возраст не влияет положительно на клетки головного мозга, когда за 80 скакануло уже», — сказал Шахназаров.