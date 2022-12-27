Суд увеличил размер штрафа экс-гендиректору «Зимней вишни» Вячеславу Вишневскому с 21 до 70 миллионов рублей

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27 декабря 2022, 13:43 Источник: ТАСС

42.mchs. gov.ru/Global Look Press

Апелляционный суд увеличил штраф бывшему совладельцу и гендиректору торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Теперь он должен заплатить 70 млн рублей вместо 21 млн.

«Назначить Вишневскому дополнительное наказание <…> в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки, <…> то есть в размере 70 млн рублей. В остальной части приговор оставить без изменения», – сообщил судья.

Также сообщается, что адвокат Вишневского Вадим Трифонов обсудит новый приговор со своим подопечным, а потом они примут решение касаемо кассационной жалобы.

По версии следствия, Вишневский в 2013-2014 годах дал взятку 7 млн рублей представителям Государственного строительного надзора за незаконные действия и бездействие при реконструкции здания ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В итоге мужчине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.