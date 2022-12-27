«Много званных, но мало избранных!»

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27 декабря 2022, 11:08

ФОТО: pravperm.ru

В пермском храме во имя святителя Митрофана состоялось прославление святых мощей священномученика иерея Константина Сергинского.

24 декабря митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий совершил всенощное бдение в Крестовом храме во имя святителя Митрофана города Перми. Во время богослужения было совершено торжественное принесение и прославление мощей священномученика иерея Константина (Юрганова) Сергинского. Также было оглашено житие священномученика, погибшего от рук большевиков в 1918 году.

Глава Пермской митрополии сердечно поздравил собравшихся:

– Сегодня мы стали свидетелями знакового события в жизни Святой Церкви, в жизни Пермской епархии. Господь в очередной раз явил нам мощи священномученика, который своей жизнью, даже до смерти, засвидетельствовал непоколебимое исповедание имени Иисуса Христа и твердость веры. Священномученик не оробел и не поколебался в своих убеждениях, испытывая жесточайшие мучения, за которыми последовала смерть.

В сегодняшний день мы совершили принесение в Крестово-Митрофаниевский храм для всеобщего прославления мощи священномученика иерея Константина. Это событие — великое чудо, явленное нам, это событие - великий дар милосердия Божия! Будем помнить об этом и прибегать к явленным нам мощам святого, будем поклоняться им, будем просить помощи и заступления священномученика Константина, и Господь по его молитвам и по молитвам других святых новомучеников и исповедников Церкви Русской непременно поможет каждому из нас.

Глава митрополии поблагодарил участников рабочей группы по обретению честных останков священномученика Константина и отметил их личное участие. Архиерейская грамота вручена полковнику юстиции, старшему следователю, криминалисту Главного управления криминалистики СК РФ Андрею Безматерных. Благодарственными письмами награждены: начальник ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» Владислав Лесников; руководитель Кунгурского межрайонного следственного отдела подполковник юстиции Владимир Литвин; заведующая медико-криминалистического отделения ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» Мария Рогозникова; член правления пермского отделения Союза журналистов России Вячеслав Дегтярников; полковник полиции в отставке Александр Мощанский; Алексей Букреев; Степан Теленков.

Митрополит также поблагодарил руководителя отдела по церковной истории и канонизации святых Пермской епархии монахиню Сергию (Королёву), чьими усилиями дело обретения и идентификации мощей священномученика иерея Константина Сергинского осуществилось. Он поприветствовал правнуков священномученика иерея Константина (Юрганова), которые присутствовали на богослужении. В этот день каждый присутствовавший на богослужении на молитвенную память о знаменательном событии получил печатный образ священномученика Константина Сергинского.

Константин Михайлович Юрганов, настоятель Крестовоздвиженской церкви села Серга Кунгурского уезда Пермской губернии, родился 26 декабря 1877 года в семье коллежского асессора. Окончил Пермскую семинарию, был рукоположен в сан священника Сретенской церкви села Отчино-Сретенского Пермского уезда. В 1904 году переведен в Крестовоздвиженскую церковь села Сергинского. Являлся заведующим церковно-приходских школ, принимал деятельное участие в земских организациях. Овдовев, один растил четверых детей.

7 июня 1918 года отец Константин Юрганов вместе со священником Ананией Аристовым, клириком Крестовоздвиженского храма села Серга, и 24 прихожанами был арестован «за бумажный протест против отобрания церковного имущества». Всех арестованных заключили в тюрьму города Перми. 2 ноября военно-полевой суд, который размещался в здании семинарии, приговорил обоих священников и 9 прихожан к смертной казни, остальных – к принудительным работам.

Тотчас по прочтении приговора приговоренных повели в семинарский сад. Минут через 15-20 раздались выстрелы, послышались стоны и хохот красноармейцев. Обоих священников красноармейцы погребли в общей могиле в семинарском саду вместе с другими жертвами. При Колчаке братские могилы были вскрыты, тела священников извлечены. Стало очевидно, что люди здесь умирали после долгих страданий и издевательств.

Священномученик Константин Юрганов был похоронен в селе Серга. Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 года он прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских.

По благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия 5 ноября 2021 года состоялось обретение мощей священномученика иерея Константина (Юрганова) за алтарной частью Крестовоздвиженского храма села Серга Кунгурского района.