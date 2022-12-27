Пушилин установил ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка в ДНР

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27 декабря 2022, 10:56 Источник: Глава Донецкой Народной Республики

Денис Пушилин, Kremlin Pool/Global Look Press

Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил ежемесячные выплаты по рождению и воспитанию ребенка. Это следует из соответствующего указа.

«С 1 января 2023 года для нуждающихся в социальной поддержке беременных женщин и лиц, имеющих детей в возрасте до 17 лет … осуществляются назначение и выплата ежемесячного пособия», - говорится в тексте документа.

Пособие предназначается для лиц, проживающих на территории ДНР. Выплаты будут назначены в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума.

Закон о введении единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка 21 декабря подписал Владимир Путин.