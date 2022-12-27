27 декабря - День спасателя

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27 декабря 2022, 09:05 Татьяна САВКИНА

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто зачастую работают на пределе возможностей ради сохранения жизни человека и безопасности окружающей среды.

Создание МЧС в России (сегодня это Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) – реакция государства на риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и эпидемиологического характера.

Россия расположена в различных, порой малопригодных для жизни человека природных зонах, а экономика страны отличается высокой концентрацией сложных производств, где велика угроза техногенных аварий.

Не случайно, что именно в России, практически впервые в мире, была создана специальная структура по борьбе с последствиями различных чрезвычайных ситуаций.

27 декабря 1990 года был создан Российский корпус спасателей. Об основании нового ведомства было объявлено в Постановлении Совета министров РСФСР «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

Созданный Корпус спасателей возглавил Сергей Шойгу, который являлся бессменным руководителем российского ведомства по борьбе с чрезвычайными ситуациями более 20 лет.

Корпус в 1991 году был преобразован в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям, затем на его основе был создан Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР. Новый государственный орган объединил силы и средства ГКЧС и Штаба гражданской обороны РСФСР Министерства обороны СССР.

На базе бывших Высших центральных курсов гражданской обороны в декабре 1992 года была создана Академия гражданской защиты ГКЧС РФ - уникальное, не имеющее аналогов в мире учебное заведение.

Профессиональный праздник спасателей, отмечаемый ежегодно 27 декабря, установлен Указом Президента России в 1995 году.

На счету спасателей МЧС огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, сотни тысяч спасенных жизней, миллионы случаев оказания помощи пострадавшим. За годы работы ликвидированы десятки тысяч чрезвычайных ситуаций, доставлено более 500 тысяч тонн гуманитарных грузов, обезврежено свыше 1,7 миллиона взрывоопасных предметов. Тысячи россиян эвакуировали сотрудники МЧС из различных горячих точек мира.

Российские спасатели в числе первых приходят на помощь и зарубежным странам, нуждающимся в помощи. Они также оказывают содействие иностранным государствам в очистке территорий от взрывоопасных предметов, авиация МЧС неоднократно принимала участие в тушении природных пожаров и защите населенных пунктов за рубежом.

Сегодня поздравления с праздником принимают и волонтеры общественных добровольных спасательных организаций, которые, в случае возникновения опасных ситуаций, вместе с профессионалами приходят на помощь.