Биржа FTX умерла, но черный спрут криптовалют живее всех живых

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27 декабря 2022, 11:16

Банкротство одной из самых больших в мире криптовалютных бирж FTX сильно отличалось от множества других, внешне сходных катаклизмов.

В расследовании этой аферы упоминаются президент Украины, Демократическая партия США и российская наркомафия (а еще разветвленная сеть миллионеров-педофилов, но это другая тема). Всех их объединяет любовь к анонимности, которую якобы дают криптовалюты. Собственно, анонимность составляет примерно 99% стоимости биткойна, который в иных обстоятельствах остался бы простым набором нулей и единиц машинного кода.

Черные дыры в черном ноябре

FTX начала испытывать проблемы еще в начале ноября 2022 года. Негативный фон, ставшей причиной вывода активов инвесторами, обеспечила публикация расследования портала CoinDesk, в которой утверждалось, что партнерский тандем FTХ и Alameda Research неплатежеспособен. Именно это привело к последующему аресту основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и запуску банкротства биржи. Последняя, по оценкам экспертов, задолжала своим кредиторам более $10 млрд. Побег на Багамы не помог: Бэнкман-Фрид не только был арестован там, но и – опять же, по оценкам экспертов – потерял более 95 процентов состояния, оставшись как максимум с 1 миллиардов долларов.

Есть, правда, версия, что Бэнкман-Фрид хотел показаться беднее, чем он был на самом деле. Ему удалось вывести почти 10 млрд клиентских долларов на счета Alameda Research через заблаговременно подготовленный «черный ход» в программном обеспечении, и существенную часть этих денег на счетах «Аламеды» найти не удалось. По данным Financial Times, накануне банкротства у тандема FTX–Alameda было менее $1 млрд ликвидных активов, на которые приходилось в 9 раз больше обязательств. Как сообщало издание New York Times, еще порядка полумиллиарда долларов через аналогичные «черные дыры» утекли из FTX уже после того, как было подано заявление о банкротстве компании. Казалось бы, обычное финансовое мошенничество? Нет, все намного веселее.

Следствие вели

Известный финансист, журналист, преподаватель Мэтью Кроуфорд провел собственное расследование, которое в числе прочего навело его на «украинский след» криптовалютного скандала. Кроуфорд указывает, что авторитетнейшая The New York Times сообщила на своих страницах о некоем намеченном мероприятии с участием главы Минфина США, собственника FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и президента Украины Владимира Зеленского. Ввиду бегства Бэнкмана-Фрида встречу пришлось отменить, а жаль – мы могли бы услышать там немало интересного: практически все, кроме правды о взаимовыгодных отношениях в этом треугольнике.

Нынешней весной еще один аксакал американской медиасферы, издание The Washington Post опубликовало данные о том, что украинские власти не просто получают криптовалютные пожертвования от сочувствующих (это секретом не было, номера кошельков публиковались вполне открыто), но и переводят на те же самые кошельки обычные денежные средства, конвертированные в криптовалюту. И происходит все это на бирже FTX, через токены этой биржи FTT.

Совместный проект Минфина Украины и площадки криптовалютной торговли FTX «Помощь для Украины» не только еженедельно собирал десятки миллионов долларов добровольных пожертвований в криптовалютном эквиваленте от врагов России, но и частично переводил в ту же криптовалюту обычную финансовую помощь США Украине. При этом, внимание, Сэм Бэнкман-Фрид и его структуры являлись одним из крупнейших спонсоров Демократической партии США, которая, контролируя Белый дом и Сенат, как раз и принимала решения о помощи Украине Исходя из расследования Кроуфорда, схема выглядела следующим образом:

1. Президент США, лидер демократов Джо Байден одно за другим принимает решения о финансовую поддержку Украине, Конгресс это утверждает.

2. Полученные средства частично идут не на закупки продовольствия и оружия, а инвестируются украинскими властями в FTX.

3. С согласия последних криптобиржа спонсирует избирательные компании демократов в США.

4. В один прекрасный или не очень день биржу банкротят, предварительно «почистив» ее карманы, то есть активы.

В этой цепочке Бэнкман-Фрид, равно как и Владимир Зеленский, на первый взгляд, выглядят банальными посредниками. Но интересы основателя FTX в действительности могли выходить за рамки агентского вознаграждения.

Темный русский след

Что такое банкротство? Признание организации неспособной выполнять свои обязательства, сбор заявлений от кредиторов и пропорциональное распределение между ними тех средств, которые удалось найти у банкрота.

Учитывая размер «дыры» в капитале FTX и Alameda, обычные кредиторы FTX, среди которых должно быть и правительство Украины, могут претендовать в лучшем случае на несколько центов с каждого доллара своих вложений. Но есть и такие, кто, по некоторым предположениям, сумел, не подавая заявлений, вернуть свои средства в полном объеме: то есть договориться напрямую с Бэнкманом-Фридом или его местоблюстителями. «Повезло», например, могущественной группе фондов Vanguard, акционеру практически всех крупнейших банков Америки. Ничего удивительного тут нет: даже «кинуть» в 1990-е отмороженную тамбовскую братву было безопаснее для здоровья и жизненных перспектив, чем обмануть современный «Вангард». Но в список счастливчиков (как утверждают источники, такую информацию ранее публиковал Telegram-канал «Хронос», специализирующийся на экспертизе даркнета), попал и один из крупнейших представителей российского даркнета («черного», неподконтрольного властям сегмента интернета) BlackSprut – Маркетплейс для торговли запрещенным товаром, в первую очередь наркотиками. По самым скромным подсчетам оборот площадки превышает 360 миллионов долларов в год – разумеется, в криптовалюте, которую так любит Сэм Бэнкман-Фрид. Но любит он не только «койны»…

Интерес Бэнкмана-Фрида к наркотикам общеизвестен: он и его подруга-соратница Кэролайн Эллисон – ярко выраженные представители «золотой молодёжи» со страстью к экспериментам и, что хуже, с деньгами на эти эксперименты. В расследовании Кроуфорда утверждается, что основатель FTX и сам не пренебрегает психоактивными веществами, и инвестирует в разнообразные биологические исследования, имеющие отношение к этой сфере. Криптовалютное партнерство с российским даркнетом на почве подобных нестандартных предпочтений выглядит вполне реальным.