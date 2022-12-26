Певцов: главным событием 2022 года стал указ Путина о духовно-нравственных ценностях

Аргументы Недели → Общество 13+

26 декабря 2022, 16:59

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Дмитрий Певцов сообщил, что главным событием уходящего года для него стал указ Владимира Путина о духовно-нравственных ценностях.

Певец и депутат поделился своими мыслями по этому поводу. По его словам, новый документ расставит всё по своим местам.

«Самое важное — это указ президента №809 по поводу наших морально-нравственных ценностей, которые должны быть главными в культуре... Это сигнал от президента, что нужно двигаться в правильную сторону. Может быть, и 13-я статья конституции будет изменена», — сообщил Певцов.

Артист также высказался по поводу эмигрировавших исполнителей. Певцов сравнил их с пеной, которая поднимается при варке мяса, сообщает издание «ПолитЭксперт». По словам депутата, после начала СВО многие певцы покинули страну, однако таким образом отечественное искусство избавилось от всего ненужного.