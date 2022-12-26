26 декабря - День войск ПВО Сухопутных войск России

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26 декабря 2022, 08:50 Татьяна САВКИНА

Сегодня отмечают свой день рождения Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ.

Впервые необходимость в создании подразделений, обеспечивающих прикрытие общевойсковых соединений с воздуха, стала очевидной в годы Первой мировой войны. 26 декабря 1915 года вышел Приказ Начальника Штаба Верховного главнокомандующего Русской армии генерала Алексеева о создании первых «лёгких артиллерийских батарей для стрельбы по воздушным судам». Эту дату принято считать днём основания Войск ПВО Сухопутных войск России, что и закреплено в Приказе Министра Обороны РФ в 2007 году.

Защита от нападения с воздуха обеспечивается двумя родами войск: войсками ПВО-ПРО ВКС и войсками ПВО Сухопутных войск. У этих двух родов войск общее назначение - защита воздушного пространства, но разные задачи. Войска ПВО-ПРО обеспечивают защиту воздушного пространства страны, а войска ПВО Сухопутных войск обеспечивают воздушное прикрытие сухопутных войск и объектов при осуществлении военных операций.

В 1915 году на вооружении артиллерийских батарей царской армии были только легкие пушки. К концу Первой мировой в армии Российской империи насчитывалось уже 25 батарей, которые были вооружены зенитками на автомобильных шасси и ж/д платформах.

Подразделения ПВО внесли огромный вклад как в защиту армии Российской империи в Первую мировую, так и в разгром фашистских войск. Особенно отличились войска при обороне Москвы от налетов немецких захватчиков. В мирное время на ПВО СССР была возложена обязанность по охране государственной границы.

Дальнейшее развитие войсковой ПВО продолжается за счет введения в эксплуатацию новых систем и технических разработок. Совершенствование комплексов направлено на сокращение времени обнаружения и поражения целей, расширение зоны поражения, повышение точности, мобильности, автономности и скрытности.