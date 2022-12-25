Кириенко и Трутнев обратились к Путину с предложением создать в разных регионах России университеты спецназа, подобные чеченскому

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25 декабря 2022, 20:08 Источник: РИА Новости

Российский университет спецназа в Гудермесе. Фото: Telegram/t.me/ruspetsnaz/

Замглавы аппарата президента РФ Сергей Кириенко и замглавы российского правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев после посещения университета спецназа в Гудермесе обратились к главе государства с предложением создать такие учебные заведения в других регионах РФ.

«Мы обратились с Сергеем Владиленовичем к Владимиру Владимировичу Путину с предложением создать центры подготовки, чтобы подготовить ребят», - сказал в воскресенье Трутнев, общаясь с журналистами.

Он высоко оценил деятельность университета спецназа в чеченском Гудермесе. По его словам, там сейчас идет подготовка бойцов не только для Чечни, но и для «значительной части» РФ.

«Мы вместе будем эту работу продолжать. Будем создавать центры на других территориях», - сообщил вице-премьер.

Ранее в воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что встретил Кириенко и Трутнева в аэропорту Грозного.