Латвия встречает католическое Рождество: обряд волочения бревна, пирожки со шпеком, посещение церкви

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

25 декабря 2022, 18:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия - страна, где рядом с христианством бок о бок ходят и языческие праздники, например, летний праздник Лиго, когда латвийцы всю ночь прыгают через костер, а потом ищут цветок папоротника. И Лиго, и Рождество Христово - государственные праздники. Сегодня, 25 декабря, в Латвию пришло Рождество Христово.

Рождество в дома к латвийцам приходит ночью - с 24 на 25 декабря. Но подготовка к встрече начинается гораздо раньше. Прежде всего латвийцы избавляются от старых проблем, печалей, неурядиц - обряд волочения бревна до сих пор очень популярен в стране - считается, что все плохое уходит вместе с бревном после того, когда его сжигают. Вполне возможно, потому что психологически становится легче!

И какое же Рождество без елки, украшений и национальных блюд! В Латвии к этому очень серьезно относятся - в каждой католической семье заранее продумывают, как украсить елку, что приготовить. И еще одна незыблемая особенность - в Латвии принято отмечать Рождество Христово всей семьей!

И сегодня я бы хотела заострить свое внимание на традиционной выпечке, которая украшает каждый стол латвийца, а поможет в этом балтийскому бюро "Аргументы Недели" экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма от партии "Латвия на первом месте" Рамона Петравича.

- Рамона, издательство "АН" поздравляет тебя, твою семью с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет тепло, уютно, а огонек любви пусть освещает ваши сердца!

- Спасибо, спасибо за поздравления! И я хочу вам, читателям пожелать крепкого здоровья, душевного спокойствия, чтобы желания ваши все сбылись! От всего сердца! Знаешь, я сегодня хотела бы поговорить со всеми людьми о любви! Мне вчера на минуту стало страшно, а что, если многие жители мира вдруг забудут о любви? Они будут ходить на работу, украшать свои дома, готовить вкусные блюда, разговаривать друг с другом, но... забудут о том, как это чувствовать, беспокоиться, дарить частичку своего сердца другому человеку.... Наступит ужас на земле! Человечество изобрело умнейших роботов, которые даже диагноз могут поставить, сходить в магазин, накрыть на стол, но у них нет души... Ни один робот не ответит, а что есть любовь?! На этот вопрос может ответить только человек! Когда рождается ребенок, то мама его берет на руки - он чувствует любовь! Когда мужчина становится на колено и говорит, что он желает связать свою жизнь с этой женщиной - любовь! Любовь имеет несколько цветов - мужчины к женщине, ребенка к матери, нежность к животным, бережное отношение к пожилым людям... И это все любовь! К сожалению, мы забыли о любви… Забыли о том, что смысл жизни имеет только любовь! И я прошу всех, вне зависимости от национальности, отправить во Вселенную посыл – любови!

- Как ты отмечаешь Рождество? Есть свои традиции, тайны?

- Рождество я всегда отмечаю с моей семьей! У нас не так много праздников, когда мы собираемся за одним столом – дочери живут за пределами Риги, да и у сына своя семья. А в Рождество мы собираемся все вместе за большим праздничным столом, долго и много говорим, смотрим веселые фильмы, вспоминаем близких, которых нет сегодня рядом с нами и, конечно, желаем друг другу счастья!

- С чего у тебя начинается Рождество?

- Со сладкой выпечки! Какое же рождество без латвийских национальных пирожков со шпеком, с яблочком, с корицей! Лично пеку всю эту прелесть.

- Рамона, так дай же рецепт национальных латышских пирогов!

- С удовольствием! Тесто делаю сама – мука, как обычно, яички, сливочное масло и молочко. Кстати, молоко для теста должно быть не слишком холодным. Проверяю так – пробую на вкус – если язык холодом не обдало, то все в порядке – комнатная температура должна быть! Все перемешиваю, добавляю сахар, а вот соль не использую – и в духовку, которая уже теплая. Минут двадцать ёмкость с тестом постоит и можно вытаскивать. Тесто замечательное получается! Начинку для пирогов я делаю из мяса – в него добавляю лук, много острого перца. Вот и весь рецепт! Все делаю с любовью! Любовь и много, много перца! С Рождеством! Счастья и любви всем нам!

Еще в Латвии на Рождество принято посещать церковь! Католики ждут с нетерпением слово пастора – с праздничной речью обращается ко всем латвийцам Архиепископ Рижский Збигнев Станкевич:

«Мир имеет три главных аспекта – мир с самим собой, способность принять себя таким, как есть, а также признание правды. Одновременно это означает принятие всего благого, что вложил в нас Бог – талантов, способностей и мечтаний о будущем. Главное – мир с окружающими людьми! И главное – прощение! Если кто-то обидел меня и просит прощения, то важно ответить ему словами прощение! Важно, чтобы прощение было в сердце!»