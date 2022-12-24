Евродепутат от Латвии Сандра Калниете предстала в наряде с русской росписью

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24 декабря 2022, 21:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Евродепутаты, понятное дело, тоже люди, и ничего человеческое им не чуждо, особенно, если это дама. Евродепутат от Латвии Сандра Калниете решила блеснуть нарядом, который многие латвийцы не оценили.

Сандра Калниете - националистически настроенный депутат! Ничего российского, русского, потому как - "враги".

Я напомню случай, который произошел с г-жой Калниете, и о котором балтийское бюро писало года два назад - на очередной латышский праздник мадам заявилась в платье в стиле георгиевской ленты... Видать, однопартийцы пристыдили госпожу - Сандра, недолго думая, скинула "одежку" в своем саду и спалила платье! Есть подробности - для совершения ритуала, дама одолжила у соседей черную бочку, а платье облила алкоголем, доставшимся ей по наследству от тестя! И это все творит латвийский евродепутат!

В этом году г-жа Калниете "пошла дальше" - предстала перед очами латвийцев в наряде "русская хохлома". Нацпатриоты так и ахнули - безобразие!

Но экс-член коммунистической партии, а ныне депутат ЕС Сандра Калниете не дала себя в обиду:

"Ничего русского или украинского в этой ткани нет! Только геометрическая структура древнейшего орнамента. Я сшила его сама из батика и набивной хлопчатобумажной ткани на острове Ява. Фасон самого пальто более характерен для Северного Китая и Монголии".

Вона как! Уж больно "монгольское пальто" напоминает узоры хохломы...

А, если, находясь на острове Ява, евродепутат от Латвии Сандра Калните, не только вышивала узоры, но и тихонько запевала песни своей коммунистической юности - "комсомольцы-добровольцы..." Это какая же измена для Латвии.