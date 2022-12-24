Мэр Риги Мартиньш Стакис призывает рижан отказаться от мяса

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24 декабря 2022, 21:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Пока рижане заняты предновогодними хлопотами - как бы сэкономить, чтобы праздничный стол был достойным Нового года, и как побаловать своих близких разными вкусностями, мэр Риги Мартиньш Стакис призывает горожан отказаться от мяса! Вполне серьезно!

Сразу после Нового года, в начале января, в Риге стартует компания - "Не съешь земной шар!" Участники этой компании должны сократить употребление в пищу продукты животного происхождения - осваивать привычки здорового питания, чтобы беречь природу и уменьшить свое влияние на климат. Иными словами, они должны только употреблять вегетарианскую пищу.

«Рига взяла курс на климатическую нейтральность, поэтому я присоединяюсь к компании "Не съешь земной шар!"», - заявил г-н Стакис.

Здоровое питание - здорово! Но и денег оно стоит немалых - в Латвии уж точно! Да и всем ли подходит такое вот питание?

Большинство рижан не поддержали выдумки мэра Стакиса, потому как считают их бредовыми, да и не верят в искренность идеи...

Мнение латвийцев из социальных сетей:

"Посмотрите на графики населения Латвии. Полстраны уехало за границу. Лес нещадно рубят по всей стране, а нам парят мозги экологией. Конечно, не будешь покупать мясо, а заплатишь в карман мэру - за его драконовские коммунальные цены! Это насмешка и издевательство над жителями Риги!"

"Так таких призывов и в Европе полно - душ принимайте меньше, меньше. Холод - наш "друг". Не ешьте теперь мясо! Понятно к чему это? Экономика трещит по швам! Во всей Европе! Довыпендривались, доплатились беженцам, а теперь, с немытой попой ходить должны, и листом подтираться!"

"Пусть сам Стакис и его потомство не ест мясо! Конечно, они икру ложками трескать будут, лососиной закусывать! Нагрел на нас руки! Просто подлец!"

Не смолчал по этому поводу и депутат Нацблока Александр Кирштейнс, который назвал идею г-на Стакиса - идиотской!

Хочется от всего сердца пожелать мэру Риги Мартиньшу Стакису - забыть вкус мяса и взять лопату, чтобы очистить столицу Латвии от снега, да и бездельников!