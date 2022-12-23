Газету «Неаткарига», рупор националистов Латвии, выкупила дама с русской фамилией

Конец года преподносит латвийцам сюрпризы - например, рупор националистов Латвии - газету "Неаткаригу" выкупила некая дама Анастасия Удалова, которая является и управляющей компании "Dzintars".
Я вынуждена была просматривать газету "Неаткарига" - работа такая! Типичный рупор националистов Латвии с их идеологией - о мире русских и латышей - речи не идет! Никогда! Из того, с чем я ознакомилась - "русские не понимают то благо, которое им щедро дают нацпатриоты, не поддерживают политику правящих националистов, латышские легионеры СС - "герои" и все в таком роде! Для меня - погано читать такое однобокое СМИ!
И вот "праздник" - этот рупор выкупила некая Анастасия Удалова, которая заявила: "Наша цель - укрепить роль "Nra.lv" в кругу ведущих СМИ, формирующих социально-экономическую повестку дня в Латвии".
Есть русскоязычные латвийцы, которые возрадовались "русской даме"...
Выскажу личное мнение! Зная, что в Латвии националистический рупор никогда, априори, не будет иметь иное мнение, чем политика Нацблока, иначе вылетит пробкой, как телеканал "Дождь", то иллюзий я не строю в отношении "русской дамы"... Г-жа Удалова желает конкурировать с ведущими латвийскими порталами - как? Например, напечатать "клятву Адольфу Гитлеру" - высказываю личное мнение!
Впрочем, подобных дам с русской фамилией отличает от истинного русского то, что у них осталась только фамилия.