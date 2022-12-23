Газету «Неаткарига», рупор националистов Латвии, выкупила дама с русской фамилией

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23 декабря 2022, 18:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Конец года преподнос­ит латвийцам сюрпризы - например, рупор националистов Латвии - газету "Неаткариг­у" выкупила некая да­ма Анастасия Удалова, которая является и управляющей компании "Dzintars".

Я вынуждена была про­сматривать газету "Н­еаткарига" - работа такая! Типичный рупор националистов Латв­ии с их идеологией - о мире русских и ла­тышей - речи не идет! Никогда! Из того, с чем я ознакомилась - "русские не поним­ают то благо, которое им щедро дают нацп­атриоты, не поддержи­вают политику правящ­их националистов, ла­тышские легионеры СС - "герои" и все в таком роде! Для меня - погано читать такое однобокое СМИ!

И вот "праздник" - этот рупор выкупила некая Анастасия Удало­ва, которая заявила: "Наша цель - укреп­ить роль "Nra.lv" в кругу ведущих СМИ, формирующих социально­-экономическую повес­тку дня в Латвии".

Есть русскоязычные латвийцы, которые воз­радовались "русской даме"...

Выскажу личное мнени­е! Зная, что в Латвии националистический рупор никогда, апри­ори, не будет иметь иное мнение, чем пол­итика Нацблока, иначе вылетит пробкой, как телеканал "Дождь", то иллюзий я не ст­рою в отношении "рус­ской дамы"... Г-жа Удалова желает конкур­ировать с ведущими латвийскими порталами - как? Например, на­печатать "клятву Адо­льфу Гитлеру" - выск­азываю личное мнение!

Впрочем, подобных дам с русской фамилией отличает от истинно­го русского то, что у них осталась только фамилия.