Бывший инспектор ГИБДД лишился апартаментов в престижном районе Дубая

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23 декабря 2022, 13:26 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Решением Лефортовского райсуда Москвы активы бывшего столичного инспектора ГИБДД Сергея Кузнецова и членов его семьи обращены в доход государства. Среди них - 29 объектов недвижимости, включая апартаменты в одном из самых высоких зданий Дубая. Экс-полицейского обвиняют в систематическом получении взяток.



Ранее Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело в отношении целой группы взяточников. Одним из них оказался бывший инспектор ГИБДД Сергей Кузнецов. Из органов он был уволен в 2021 году в связи с выходом на пенсию.



Согласно Росреестру, в период с 2013 по 2020 год семьей Кузнецова были приобретены 23 объекта недвижимости и автомобиль на общую сумму 129 859 551 руб. Однако часть приобретенных объектов недвижимости инспектор оформил на свою супругу Елену Кузнецову и ее мать Антонину Ярцеву и в своих декларациях не указывал.



В 2012 году была куплена студия в ЖК «Меллина-2», расположенном в болгарском курортном селе Равда на берегу Черного моря. За нее Кузнецов и его теща заплатили $35,3 тыс., или 1,1 млн руб. по курсу на день покупки. Через пять лет в том же селе, но уже в ЖК «Эмилия Романа», он стал обладателем жилого помещения площадью 70 кв. м за €22 тыс. (1,5 млн руб.).



Совместно с супругой Еленой полицейский приобрел в 2014 году квартиру площадью 38,2 кв. м в подмосковных Котельниках за 1,1 млн руб. и машину BMW x3 за 3,7 млн руб.



В 2015 году Кузнецов купил апартаменты (80 кв. м) в небоскребе Princess Tower, расположенном в престижном районе в Дубае. За недвижимость правоохранитель отдал 1,2 млн дирхамов, или 17,2 млн руб.



В 2016 году Сергей Кузнецов приобрёл в Дубае квартиру площадью 45 кв. м во Frankfurt Tower. Её оценили в 480 тыс. дирхамов, или 8,1 млн руб. Чуть позже за 525 тыс. дирхамов (9,2 млн руб.) он приобрёл студию в 51 кв. м в комплексе Jabal All First.



В 2017 году полицейский, заплатив 500 тыс. дирхамов (или 7,9 млн руб.), стал владельцем студии площадью 46,92 кв. м в резиденции Tuscan. В то же время он купил ещё одну квартиру в 37,78 кв. м в резиденции Royal стоимостью 490 тыс. дирхамов.



В 2019 году инспектор Кузнецов стал обладателем трех однокомнатных квартир на Юбилейном проспекте города Реутово в Подмосковье площадью 29 кв. м, 25 кв. м и 27 кв. м.



Антонина Ярцева оказалась владельцем активов, оцениваемых более чем в 62 млн руб. Основную часть денег она потратила на земельный участок площадью 600 кв. м в СНТ «Мичуринец-3» (Долгопрудный), а также расположенные на нем дом в 239 кв. м с отдельно стоящей баней.



Кроме того, на тёщу инспектора ГИБДД были записаны три квартиры площадью 21,2 кв. м, 21 кв. м и 23,3 кв. м на улице Римского-Корсакова, 11 в Москве, за каждую из которых в 2019 году было заплачено более 5 млн руб.



По данным прокуратуры, доходы полицейского и членов его семьи не позволяли совершить данные сделки.



Сотрудники МВД из ячеек в Альфа-банке, открытых на имя Сергея Кузнецова, изъяли также 48 млн руб., $60 тыс. и €23 тыс., «законность происхождения которых» не была установлена. Деньги тоже конфисковали.



