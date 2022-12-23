В России предлагают усилить воинский учёт

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2022, 11:49 Источник: Коммерсантъ

Депутаты Ставропольской краевой думы намерены обратиться в Госдуму РФ и Совет Федерации с законодательной инициативой о восстановлении военно-учетных столов во всех населенных пунктах России. Они считают, что частичная мобилизация выявила проблемы, связанные с тем, что в результате проведённой ранее оптимизации, укрупненные военкоматы «не отвечают задачам обороноспособности страны».



На территориях муниципальных образований, где нет военных комиссариатов, первичный воинский учет граждан осуществляется органами местного самоуправления. Для этого используются военно-учетные столы. После проведения муниципальной реформы и упразднения сельских советов во многих поселениях не стало и военно-учетных столов. Их функции перешли к военным комиссариатам муниципального округа.



На Ставрополье в ходе муниципальной реформы часть сельских районов получила статус городского округа с фактической ликвидацией местного самоуправления. В результате первичный учет военнообязанных граждан сельских поселений, вошедших в состав городского округа, также перешел в ведение укрупненных военных комиссариатов. Депутаты отмечают, что количество военных комиссариатов, «в которых работают не военные, а гражданские специалисты с низкой оплатой труда», «многократно сократилось».



«В военно-учетных столах в поселениях была собрана полная информация по военным специалистам, об изменившихся семейных обстоятельствах лиц в запасе и многое другое, что имеет решающее значение для качественной и моментальной мобилизации», - подчеркнул ставропольский депутат Юрий Гонтарь.



Депутаты рассчитывают, что в случае поддержки их инициативы на федеральном уровне, на Ставрополье появятся «не менее 90–100 сотрудников военно-учетных столов с финансированием из средств Минобороны России».



