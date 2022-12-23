Экс-депутат Сергей Мамонтов сбил мальчика и избежал уголовного наказания

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23 декабря 2022, 11:26 Источник: Комсомольская правда

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Бывший депутат Сергей Мамонтов сбил ребенка в Новосибирской области. Однако чиновнику удалось избежать наказания.

Шестилетний мальчик вышел во двор, чтобы найти свою кошку. Но возле дома его сбила машина, за рулём которой находился Сергей Мамонтов. В итоге ребенок получил множество ушибов и переломов.

Выяснилось, что мужчина в тот момент даже не вызвал скорую помощь, чтобы помочь мальчику. Однако вскоре экс-депутат обратился в полицию и признался в содеянном. Он также выплатил матери пострадавшего компенсацию в размере миллиона рублей.

Мировой суд Татарского района закрыл это уголовное дело. Было выпущено постановление, но оно пока не вступило в силу.