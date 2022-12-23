23 декабря - День дальней авиации ВКС России

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23 декабря 2022, 08:49 Татьяна САВКИНА

Днем создания российской дальней авиации принято считать 23 декабря 1914 года – в этот день вышел Указ императора Николая II о формировании эскадры бомбардировщиков «Илья Муромец», первого в мире соединения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков.

За год до этого, 23 декабря 1913 года, «Илья Муромец» совершил свой первый полет. На самолете, спроектированном и построенном русским инженером Игорем Сикорским, были установлены мировые рекорды дальности, продолжительности полета и грузоподъемности.

В годы Первой мировой войны бомбардировщики эскадры выполнили около 400 боевых вылетов, потеряв при этом только один самолет.

В 1917 году в эскадру входило уже 20 бомбардировщиков. Все самолеты были сожжены в сентябре 1917, чтобы не стать добычей германских войск, вплотную подошедших к месту дислокации эскадры.

После Октябрьской революции в марте 1918 года началось создание Северной группы воздушных кораблей «Муромцев», для полярных экспедиций и разведки Северного морского пути.

В ноябре 1918 года Северная группа была переименована в Авиагруппу, а в 1919 году получила название Дивизион воздушных кораблей.

Дальнейшее развитие дальней авиации было связано с принятием в 1930-е годы на вооружение бомбардировщика ТБ-3, спроектированного под руководством Андрея Туполева. В 1936 году в войска начали поступать самолеты ДБ-3, сконструированные в конструкторском бюро Сергея Ильюшина.

В 1940 году соединения и части тяжелых бомбардировщиков вошли в созданную Дальнебомбардировочную авиацию Главного командования Красной Армии.

Уже в августе 1941 года бомбардировщики дальней авиации приняли участие в бомбардировках Берлина. За годы войны экипажи выполнили более 220 тысяч боевых вылетов, 269 летчиков стали Героями Советского Союза.

В 1946 году на базе 18-й воздушной армии была создана Дальняя авиация Вооруженных сил. В 1947 году началось поступление новых самолетов Ту-4 в войска. В 1951 году бомбардировщики Ту-4 стали носителями ядерного оружия.

Сегодня Дальняя авиация является составной частью авиации Военно-космических сил, средством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, компонентом стратегических ядерных сил и предназначена для решения стратегических и оперативных задач на театрах военных действий.

Основной задачей дальней авиации считается как ядерное, так и неядерное сдерживание вероятных противников - поражение военных объектов противника на расстоянии многих тысяч километров от мест базирования, а также ведение оперативной и стратегической воздушной разведки.

В августе 2007 года Дальняя авиация возобновила полеты в удаленных регионах на постоянной основе. Патрулирование осуществляется в регионах активного судоходства и экономической деятельности России. Полеты на воздушное патрулирование в акватории над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана выполняются как с базовых, так и с оперативных аэродромов. В последнее время возобновлены полеты самолетов дальней авиации по плану стратегического сдерживания.