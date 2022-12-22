Патриарх Кирилл: аборты – это издевательство над самой идеей прав человека

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22 декабря 2022, 22:33

Патриарх Кирилл, Federation Council of Russia/ globallookpress.com

Совершение абортов – это издевательство над самой идеей прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



Он рассказал, что общество относит «прерывание зачавшейся жизни» к правам человека, однако этот процесс является «издевательством над самой идеей прав».



Настоятель шокирован тем, что совершение абортов становится «чем-то почти бытовым». Он подчеркнул, что РПЦ настаивает на выведении процедуры из системы обязательного медицинского страхования.



Ранее сообщалось, что мирные соглашения, по мнению США, должны быть заключены на украинских условиях.