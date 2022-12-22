Путин сообщил, что встретит Новый год рядышком с близкими людьми и посмотрит поздравление президента

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22 декабря 2022, 21:51 Источник: РИА Новости

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что хочет встретить Новый год в кругу своих близких людей. На вопрос журналистов про Новый год Путин сказал, что нет ничего такого необычного.

«Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди», - поделился Владимир Владимирович и добавил, что посмотрит поздравление президента.

В четверг, 22 декабря, российский президент провёл заседание Госсовета, посвящённое вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях; в ЦВЗ «Манеж» посетил выставочную зону молодёжных проектов Дома молодёжи и принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»; ответил на ряд актуальных вопросов представителей СМИ, и у него состоялся телефонный разговор с лидером победившей на парламентских выборах в Израиле партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху.