Служба безопасности Латвии не рекомендует латвийцам путешествовать в Россию

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

22 декабря 2022, 19:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Служба государственной безопасности Латвии не рекомендует латвийцам посещать Россию и Беларусь. Почему?

СГБ объясняет так - "принимая во внимание текущие риски безопасности в регионе, связанные со спецоперацией, а также агрессивную риторику РФ в отношении Латвии, не рекомендуется посещать данный регион в предстоящие праздники".

СГБ считает, что именно Россия и Беларусь чаще всего предпринимают попытки завербовать жителей Латвии на своей территории. И даже рассказывают, как это происходит - первые попытки совершаются на границе, когда представители российских спецслужб выдают себя за пограничников, но могут представиться как сотрудники силовых структур. По этой причине СГБ Латвии рекомендует латвийцам быть осторожными при контакте с любыми российскими и белорусскими государственными и муниципальными учреждениями.

Я так поняла, что путешествовать латвийцам в Россию и Беларусь опасно...

Выскажу свое мнение!

Буквально неделю обратно я вернулась из Москвы - работа в издательстве "Аргументы Недели". Была почти, без трех дней, месяц...

Какую Москву я увидела? С какими людьми встречалась? Одним словом, Москва - глазами латвийки!

Мне было спокойно! Меня ждали коллеги, друзья, близкие люди. Я приехала к своим, я возвращалась к себе!

В первый день приезда, я простыла - из Риги выезжала с "плюсовой" температурой, а в России - "минус"... Слегла! Моя подруга, мои коллеги просто выходили меня - не оставляли ни на минуту - привозили лекарства, еду, беспокоились... Знаете, все было так искренне, по-русски...

В чем отличие латыша от русского? Русский человек умеет отдавать, делиться щедростью своей души, а менталитет латышей - для себя... Это совершенно не значит, что так поступают все прибалтийцы - нет! Простой народ в Латвии трудолюбив, спокоен, если надо, то поможет... Но у русского человека нет "камня за пазухой"...

Я гуляла по городу, смотрела с Воробьевых гор на Москву - мощь, сила, красота! Я улыбалась людям, желала им счастья - просто я соскучилась по таким проявлениям чувств... И мне улыбались в ответ, желали доброго дня!

Я открыто говорила, что из Риги и ни один человек даже косо не посмотрел... Помню один случай - разговорились мы с одним пожилым человеком... Долго говорили... Когда стали прощаться, то он обнял меня и сказал: "Если трудно вам будет - приезжайте в Россию. У нас все национальности мирно живут. Не дадим и вас в обиду!"

И я поняла, за кого мой папа воевал в ВОВ - вот за этих русских людей, за то, что они готовы защитить, обнять, принять!

Что для меня Россия? Душа! И я знаю одно, поделись улыбкою своей, своей любовью и тебе это во сто крат больше вернется!

Моя статья - благодарность коллегам, друзьям, россиянам!

Я скучаю по тебе, Россия!