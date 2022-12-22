Русскоязычные Латвии останутся без салюта на Новый год

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22 декабря 2022, 19:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Давно нет секрета, что русскоязычные жители Латвии, обычно встречают Новый год вместе с Россией - разница во времени - час, стрелки часов в РФ бегут вперед... Каждый год, когда главные куранты России отбивают наступление Нового Года, а президент страны Владимир Владимирович поздравил народ с новогодними праздниками, то жители Латвии поднимают бокалы, желают всех благ и запускают салюты! А уже потом, через час, встречают Новый год по латвийскому времени.

Так было все предыдущие годы, но нынешний - исключение! Почему?

Все те, кто в Латвии будет запускать салюты в "русский Новый год" понесут наказание...

Об этом официально предупредил жителей Латвии представитель партии "Консервативные" Марцис Кулис. Более того, те, кто посмеет запустить салют, крикнуть "Ура!", то тот - враг Латвии. И это официально!

Как правоохранительные органы вычислят "нарушителя"?

Прежде всего, например, в Риге установлены камеры практически на каждой улице, возле домов... Есть еще такой момент, как доносительство - многие нацпатриоты, с удовольствием "сделают звонок" туда, куда надо...

Какое грозит наказание "нарушителю"?

О "происшествии" донесут спецслужбам Латвии, а те, конечно, начнут расследование с пристрастием.

Стоит отметить, что в этом году практически все самоуправления Латвии отказались от праздничных салютов, дабы не травмировать психику украинских беженцев. Исключение - Вентспилс! Там Новый год с праздничными салютами состоится!

Вот вам и демократия - то, что позволено нацпатриотам Латвии, то непозволенно русскоязычным страны!