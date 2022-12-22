Каждый пятый опрошенный россиянин сообщил о падении доходов

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2022, 18:17

Фото: pixabay.com

По данным HeadHunter, в 2022 году у каждого шестого россиянина выросли доходы, а у каждого пятого упали.



Согласно опросу, заработная плата выросла у 15% россиян, а 22% респондентов сообщили о падении своих доходов. У 36% респондентов зарплата осталась без изменений. Остальные затруднились ответить на вопрос, либо столкнулись с сокращением.



Похвастаться ростом доходов могут в основном представители сферы добычи сырья, специалисты по закупкам, производственные и IT-специалисты, а также банковские служащие. В сферах рекламы и PR, продаж, туризма и гостиничного бизнеса, медицины и автобизнеса, наоборот, жалуются на снижение заработной платы.



