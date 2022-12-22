Ради получения соцпособий супруги разводятся

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22 декабря 2022, 16:23

В регионах давно известны случаи, когда супруги не смогли оформить социальные пособия и потому расторгают брак, чтобы деньги от государства получала мать-одиночка. В Счётной палате знают о проблеме, но отмечают, что не могут получить полную статистику, какой процент семей разводится ради пособий, а потому не могут продумать методы борьбы с этим феноменом.



О проблеме в Госдуме рассказала Ольга Самарина, директор департамента по вопросам семьи. Так как пособия рассчитываются на основе среднедушевых доходов, если семья получает чуть больше, чем надо для получения пособия, супруги соглашаются на развод, чтобы получать пособия, основываясь на зарплате матери.



Самарина отмечает, что практика эта участилась и может только набрать обороты, учитывая введение новых пособий для матерей-одиночек и беременных женщин. Счётная палата начала проверки расходов соцподдержку. При проверке уделяется особое внимание повторным обращениям.



Росстат отмечает, что число разводов немного увеличивается в последние годы, но о постоянном росте речи не идёт. А вот на явление, когда отцов не вписывают в свидетельства о рождении, просят обратить внимание и фонды, помогающие матерям.



