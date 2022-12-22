У россиян парадоксально улучшилось настроение в условиях санкций

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2022, 15:47

Российская Академия Наук озвучила данные репрезентативного социологического опроса, касающегося будущего России. В ходе опроса, проводимого в ноябре текущего года поквартирным способом, задавалось 3 вопроса:





смогут ли граждане России сделать жизнь лучше;

будут ли лучше, чем мы, жить наши дети;

сумеет ли отечественное общество разрешить большую часть насущных проблем.



Результаты сравнили с итогами февральского соцопроса. Оказалось, что уровень оптимизма российских граждан существенно повысился: на 7-13 п. п. Так, на 3-тий вопрос утвердительно ответило 58% респондентов (в феврале показатель составлял 45%). Оптимизм вырос и по сравнению с прошлым годом. «Парадоксальное» улучшение настроения россиян в условиях санкций эксперты относят к проявлению эффекта, называемого «сплочением вокруг флага».



При этом наиболее подвержены тревоге, депрессии, уверенности в негативных последствиях СВО опрашиваемые в возрасте от 18 до 34 лет. Считают санкции шансом для страны на усиление своих позиций респонденты старше 45 лет.



Ряд экспертов причиной таких итогов опроса называют лояльность к правительству большинства опрашиваемых, в то время как негативно настроенные граждане чаще отказываются от участия в опросе.



