У россиян парадоксально улучшилось настроение в условиях санкций

Российская Академия Наук озвучила данные репрезентативного социологического опроса, касающегося будущего России. В ходе опроса, проводимого в ноябре текущего года поквартирным способом, задавалось 3 вопроса:
- смогут ли граждане России сделать жизнь лучше;
- будут ли лучше, чем мы, жить наши дети;
- сумеет ли отечественное общество разрешить большую часть насущных проблем.
Результаты сравнили с итогами февральского соцопроса. Оказалось, что уровень оптимизма российских граждан существенно повысился: на 7-13 п. п. Так, на 3-тий вопрос утвердительно ответило 58% респондентов (в феврале показатель составлял 45%). Оптимизм вырос и по сравнению с прошлым годом. «Парадоксальное» улучшение настроения россиян в условиях санкций эксперты относят к проявлению эффекта, называемого «сплочением вокруг флага».
При этом наиболее подвержены тревоге, депрессии, уверенности в негативных последствиях СВО опрашиваемые в возрасте от 18 до 34 лет. Считают санкции шансом для страны на усиление своих позиций респонденты старше 45 лет.
Ряд экспертов причиной таких итогов опроса называют лояльность к правительству большинства опрашиваемых, в то время как негативно настроенные граждане чаще отказываются от участия в опросе.