В Воронеже последователь Саи Бабы оставил родную дочь без наследства

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22 декабря 2022, 13:05

На 22 декабря 2022 года в Железнодорожном районном суде Воронежа назначено заседание по пересмотру судебного решения о наследстве Анатолия Приходько, который в 2003 году составил спорный договор мены земельных участков, передав их вместе с родовым домом гражданке Сакулиной. После того, как суды лишили родную дочь Приходько – Эвелину имущества стоимостью 50 миллионов рублей, всплыли ранее неизвестные обстоятельства жизни ее отца. Медицинские документы указывают на то, что мужчина из-за состояния своего психического здоровья мог не отдавать отчет своим действиям. Он говорил, что является основателем духовной йоги, что истину познавал телепатически – от тонких сущностей, что индийский гуру лично благословил его на распространение практики.

Первый круг комом

Эвелина Катаяйнен, дочь умершего в 2020 году жителя Воронежа, на первом судебном круге безрезультатно пыталась отстоять свое право на отцовское наследство. Железнодорожный районный суд 30 сентября 2021 года удовлетворил иск гражданки Сакулиной о признании за ней права собственности на два участка площадью по 1500 квадратных метров каждый, на которых находится родовой дом семьи Приходько. Апелляционная и кассационная инстанции это поддержали. В основе решения суда лежит спорный договор мены, который Анатолий Приходько заключил в 2003 году с гражданкой Сакулиной. Последняя якобы передала ему свою трехкомнатную квартиру, а он ей – земельные участки. Самое удивительное, что наличие капитального жилого строения на указанных участках в договоре мены отражено не было. При этом у стороны Катаяйнен есть убедительные доказательства того, что дом был построен до 2003 года. Данные обстоятельства суд не учел. Обмен недвижимостью был в любом случае неравноценным. Участки без дома были существенно дешевле трехкомнатной квартиры, а с домом – в несколько раз превосходили стоимость трешки. Дочь Анатолия Приходько пыталась доказать, что договор мены был притворной сделкой, с помощью которой ее отец пытался спрятать имущество (дом) от возможных арестов, так как в то время шла речь о банкротстве компании бизнесмена. В пользу притворности говорила и иная фактура. Трехкомнатную квартиру Приходько зарегистрировал на себя, а Сакулина участки оформлять не спешила. А когда через десять лет попыталась это сделать, Росреестр ей отказал, ссылаясь на отсутствие согласия Приходько. Странно, что она этот отказ в то время никак не обжаловала. Между тем Приходько продолжал совершать действия с участками – добился официального объединения двух участков в один. Все это время семья Сакулиных жила в доме, который не был указан в договоре мены. К слову, разрешение на строительство было выдано в 1999 году родителям покойного, а в 2002 году здание появилось на планшетах в архитектуре. Только после смерти Анатолия Приходько гражданка Сакулина стала пытаться регистрировать недвижимость на себя, в связи с чем обратилась в суд с требованием признать объединение участков недействительным, а право собственности – за собой. Со своей стороны Эвелина Катаяйнен сделала все, чтобы доказать свою юридическую правоту. Возможно, дело решилось бы в ее пользу, если бы суд не отнесся к делу однобоко. Достаточно взглянуть на мотивировочную часть судебного решения Железнодорожного районного суда, чтобы понять, что сторону Катаяйнен не особенно хотели слышать. Вся мотивировка базируется на доводах истицы Сакулиной, а доказательства ответчика, по мнению Катаяйнен, указаны лишь поверхностно и не получили должной правовой оценки. Эта же мотивировочная часть в первозданном виде перекочевала в апелляционное постановление и кассационное определение. Очевидно, что органы правосудия не особенно были заинтересованы в том, чтобы рассматривать дело всесторонне и досконально. Такое впечатление, что Фемида сделала вид, что пытается взвесить чаши весов, одна из которых намеренно пуста, а вторая полна с горкой.

Интересно, что же на самом деле произошло в 2003 году? Почему Анатолий Приходько заключил столь неравноценный договор мены? Почему действовал вопреки интересам дочери? Почему Сакулина молчала, пока Приходько не умер? Лишь совсем недавно Эвелина узнала, что в период заключения спорного договора ее отец в сопровождении супруги посещал психиатра…

Новые обстоятельства

Есть в сети несколько страниц, посвященных практикам некой «духовной йоги», которую преподавал Анатолий Приходько в последние годы своей жизни. В описании сказано, что знание ему передали на острове Пхукет в 2001 – 2008 годах.

«Передача практик и обучение шло телепатически, в то время как Анатолий Алексеевич отплывал в океан на 200–300 метров от берега на 2 часа. Передавали духовную йогу Учителя Мудрости. После 7 лет обучения Анатолий Алексеевич получил от Саи Бабы благословение на распространение этих практик», - говорится на сайте.

«Зовут меня Приходько Анатолий Алексеевич, я основатель духовной йоги, - говорит пожилой мужчина в одном из своих видео. - Духовная йога - это синтез всей науки, физики, химии, медицины и так далее, синтез всех йог вместе взятых, синтез всех религий вместе взятых, синтез всех бабушек, дедушек-экстрасенсов, короче, синтез всех знаний, которые наработало человечество». В своих, не будем душой кривить, скучных монотонных нелогичных лекциях Приходько рассказывает о создании какой-то «новой расы» людей, о коронавирусе, который нам был ниспослан для очищения души и тела…

Для дочери стала открытием информация о том, что ее отец страдал психическим заболеванием. В 2003 году, как раз в тот юридически значимый период, когда заключался спорный договор, врачи диагностировали у Приходько психическое расстройство, которое могло существенно влиять на его решения и поведение. 14 октября 2003 года, за две недели до заключения соглашения, супруга была с Анатолием на приеме в ГБУЗ «ПКБ№13 ДЗМ». Вероятно, женщина была серьезно обеспокоена состоянием мужа, раз консультация была психиатрическая, а не психологическая.

В заключении врача-психиатра сказано, что мужчина «обнаруживает клинические признаки парафренного синдрома в рамках шизофрении параноидной, непрерывного типа течения. Об этом свидетельствует возникновение у Приходько А.А. примерно 10 лет назад (1993 год) периодов аутохтонных колебаний настроения с депрессивно-апатической окраской, появление на этом фоне приблизительно в это же время бредовых идей преследования и отношения параноидного уровня, сопровождавшихся соответствующим бредовым поведением и псевдогаллюцинаторной симптоматикой. В настоящее время психическое состояние Приходько А.А. определяется наличием бредовых идей парафренного уровня с содержанием собственного могущества и высокой ценности, псевдогаллюцинаторных расстройств».

Указанное заключение было направлено Эвелиной Катаяйнен в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения РФ. Нужно было убедиться, что заключение является подлинным и квалифицированным.

«Анализ предоставленных данных с высокой степенью вероятности позволяет предположить наличие у А.А. Приходько психических расстройств, исключающих способность понимать значение своих действий и руководить ими», - сказано в заключении психиатра клиники Сербского.

Врачи указали, что описание психического состояния Приходько в период, приближенный к моменту сделки, указывает на нарушение мышления в виде паралогичности (кривой логики), непродуктивности, «мышление по типу «умственной жвачки», склонности к резонерству, «речь в виде монолога, монотонная, временами трудно перебить, изменения эмоционально-волевой сферы с дурашливостью, неадекватностью и отсутствием критики.

Заявители полагают, что вскрывшиеся факты могут указывать на то, что состояние здоровья Анатолия Приходько могло с большой вероятностью повлиять на его действия в момент заключения спорной сделки, и как раз-таки новое судебное рассмотрение и назначение судебной психиатрической экспертизы может пролить свет на историю двадцатилетней давности.

От себя заметим, в начале 2000-х учение индийского гуру Саи Бабы было широко распространено по всему миру. И Россия не была исключением. Здесь тоже группировались ячейки его последователей. Несмотря на то, что секта Саи Бабы была отнесена к разряду деструктивных религиозных организаций, представители культа претендовали на участие в различных образовательных программах. Однако в нашей стране такие попытки пресекались сотрудниками правоохранительных органов. Как известно, последователи сект отличаются особой покорностью гуру. Ради достижения духовной независимости они намеренно избавляются от материальных благ, продают имущество, нередко оставляя своих родных без крыши над головой. И кто знает, какое влияние оказывает слепое преклонение перед гуру на людей с нестабильной психикой. Наверняка, после смерти индийского «мага» наиболее «способные» его ученики стали пытаться подражать ему, создавать новые религиозные течения и объявлять себя посланниками небес.

Мы будем следить за ситуацией и намерены присутствовать на судебном заседании в Железнодорожном районном суде Воронежа.