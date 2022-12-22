В Госдуме предложили сократить сроки признания пропавших солдат погибшими

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22 декабря 2022, 12:01 Источник: Известия

Фото: Global Look Press

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили особый законопроект, получивший название «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». Он позволит сократить сроки признания граждан пропавшими без вести и умершими в связи с боевыми действиями. По мнению депутатов, данный законопроект несомненно важен, так как в последнее время люди всё чаще обращаются по поводу пропавших без вести солдат.

В документе отмечается, что сегодня военнослужащий может быть объявлен судом умершим только спустя два года со дня окончания военных действий. Родственники не только находятся в тяжёлом моральном состоянии, но ещё и не могут претендовать на соответствующие выплаты и социальные льготы в течение длительного времени. То же самое относится и к вопросам вступления в права наследования имущества военнослужащего.

Законопроектом предлагается внести изменения в ст.42 и 45 Гражданского кодекса. Это позволит в более короткие сроки в судебном порядке признавать военного без вести отсутствующим. В дальнейшем, если человек так и не найдётся, то через суд признавать его умершим спустя два года с момента признания гражданина пропавшим без вести. Сроки признания военнослужащих умершими в связи с военными действиями предлагается установить вне зависимости от завершения СВО.

Тем не менее, как отмечают парламентарии, полностью отказаться от временных интервалов в вопросе признания человека погибшим – не представляется возможным. Именно поэтому авторы законопроекта постарались найти особое компромиссное решение.