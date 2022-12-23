Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2022, 09:42

Многие современные дети и подростки далеки от темы героизма. Понятие «Герой» для них что-то нереальное, не существующее, настолько отдаленное, что у них даже не появляется вопрос «Почему тех людей называют Героями?»; «Кто такой настоящий Герой?».

Для решения этой проблемы «Аргументы Недели» запустили благотворительный проект, который сейчас ведет сбор средств для выпуска серии книг с историями жизни Героев Великой Отечественной войны, с описанием их подвигов и причин, почему они эти подвиги совершили. Книга будет на бесплатной основе отправлена в школы, библиотеки и детские дома по всей России. Также всем желающим будет доступна электронная версия. Детям и подросткам будет безусловно полезно узнать и понять, что Героем может быть каждый из них, кто в ответственный момент своей жизни сможет собрать волю и решимость в кулак и следовать свой цели, не изменяя собственным принципам.

Помоги детям и подросткам узнать, кто такие настоящие Герои и почему каждый сможет им стать, поддержи этот благотворительный проект на краудфандинговой.